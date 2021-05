Les Belges à l'étranger - Leandro Trossard, buteur, aide Brighton à renverser le champion Manchester City

Leandro Trossard a fêté sa sélection pour le prochain Euro par un but avec Brighton & Hove Albion, qui s'est offert le scalp de Manchester City, déjà champion. Mardi lors 37e journée de Premier League, le Diable Rouge a marqué le premier but des Seagulls. Menés 0-2, ils se sont finalement imposés 3-2.City, qui jouera encore la finale de la Ligue des Champions à la fin du mois, a fait souffler Kevin De Bruyne, resté sur le banc durant toute la rencontre. Si City a parfaitement bien débuté le match avec un but d'Ilkay Gundogan (0-1, 2e), l'équipe de Pep Guardiola a été réduite à 10 après le rouge de Joao Cancelo, coupable d'une faute sur Danny Welbeck (10e). Cette infériorité numérique n'a pas empêché City de faire 0-2 grâce à Phil Foden, auteur d'un numéro en solitaire (0-2, 48e). Trossard, monté à la 26e minute en remplacement de Welbeck blessé, a réduit l'écart d'une frappe puissante sous la barre après avoir passé en revue la défense adverse (1-2, 50e). C'est le 5e but de la saison pour le Belge de 26 ans, qui a aussi distillé 5 assists. Portés par 8.000 fans, les Seagulls ont empoché la victoire grâce à des buts de Webster (2-2, 72e) et Burn (3-2, 76e). En début de soirée, Manchester United a été accroché par Fulham à Old Trafford (1-1), garni pour la première fois de la saison par 10.000 fans. Les Mancuniens ont pourtant longtemps mené au score après un but d'Edinson Cavani (1-0, 15e), qui a lobé Alphonse Areola. Mais les 'Cottagers', où Dennis Odoi est resté sur le banc, ont égalisé via Joe Bryan dans le dernier quart d'heure (1-1, 76e). Les Red Devils et Fulham vivent une fin de saison diamétralement opposée. United disputera la finale de l'Europa League contre Villarreal le 26 mai prochain alors que les Londoniens préparent déjà à jouer en Championship la saison prochaine. Au classement, City n'a plus rien à craindre et est déjà champion depuis longtemps. Par contre, United, 2e, pourrait voir revenir Leicester City à deux longueurs à une journée de la fin en cas de victoire des 'Foxes' à Chelsea en soirée. (Belga)

