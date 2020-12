Leicester avait déjà jeté les bases de son huitième succès en championnat d'Angleterre à la mi-temps contre Brighton (3-0) dimanche. James Maddison (27e, 44e) et Jamie Vardy (41e, 2-0) avaient donné une fameuse marge de manoeuvre aux Foxes. Chez les vainqueurs Youri Tielemans était titulaire, Dennis Praet est monté au jeu à la place de Maddison (75e) et Timothy Castagne, blessé, n'était pas repris. Chez les 'Seagulls', Leandro Trossard est resté sur le banc.Grâce à ce succès, Leicester revient à la 3e place avec 24 points, un seul de retard sur le duo de tête composé de Tottenham et Liverpool. Brighton est 16e (10 points). (Belga)