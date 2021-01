Leicester a pris un point à Everton dans le cadre de la 20e journée du championnat d'Angleterre (1-1). James Rodriguez a ouvert la marque pour les Toffees (30e, 1-0) et Youri Tielemans a égalisé pour les Foxes (67e, 1-0). Timothy Castagne a également joué tout le match avec les visiteurs. Au classement, Leicester occupe la 3e place avec 39 points, un de moins que Manchester United (2e), battu 1-2 par la lanterne rouge Sheffield United, et deux de moins que Manchester City, qui a disputé un match de moins.Brighton avec Leandro Trossard pendant toute la rencontre a été tenu en échec à domicile par Fulham (0-0). Du coup, les deux équipes font du surplace: Brighton (18 points) reste 17e et Fulham (13 points) 18e et premier descendant. Aux Pays-Bas, Vitesse n'a pas fait le poids à Venlo (4-1). Georgios Giakoumakis avait déjà signé un triplé (16e, 28e, 80e) quand Lois Openda a distillé la passe décisive sur le but d'Armando Broja (60e, 3-1). Mais cela n'aura pas aidé l'équipe d'Arnhem puisque Giakoumakis est de nouveau passé par là (80e, 4-1). Openda est également sorti avant la fin (85e). Vitesse (41 points, 3e) loupe l'occasion de rejoindre l'Ajax en tête alors que Venlo (22 points) est 12e. Battue 1-2 par Sittard, la colonie belge de Waalwijk attend toujours un premier succès depuis le 5 décembre. Lennerd Daneels et Anas Tahiri ont joué tout le match, Ahmed Touba est sorti (87e), Thierry Lutonda est monté au jeu (63e) et Sebbe Augustijns est resté sur le banc. Chez les vainqueurs, Mickael Tirpan a joué tout le match. Grâce aux buts de Mats Seuntjens (56e, 0-1) et Lisandro Semedo (63e, 0-2), Sittard se retrouve 11e (22 points) tandis que Waalwijk reste en bas de classement (14 points, 15e). (Belga)