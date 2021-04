Timothy Castagne a sonné la révolte de Leicester City lundi soir. Le Diable Rouge a égalisé contre Crystal Palace avant que Kelechi Iheanacho ne donne la victoire aux Foxes contre les Eagles de Christian Benteke (2-1) lors de la 33e journée de Premier League.Les visiteurs, avec Benteke sur le terrain et Michy Batshuayi sur le banc, avaient pourtant bien entamé la partie. Le Diable Rouge était d'ailleurs la base du but d'ouverture. À la récupération dans un duel avec Youri Tielemans, il a trouvé Eze qui a lui brillamment servi dans l'intervalle Wilfried Zaha, buteur d'un plat du pied (0-1, 12e). Sans idées contre le bloc défensif londonien dans le premier acte, Leicester City a égalisé peu après la pause. Bien servi en retrait par Iheanacho, Castagne a envoyé une frappe puissante dans la lucarne opposée (1-1, 50e). Benteke aurait pu marquer mais c'était sans compter sur le retour salvateur de Jonny Evans, dont le tacle a empêché le Belge de pouvoir glisser le ballon dans les filets de Leicester. Les Foxes s'en sont remis au talent d'Iheanacho, buteur sur une frappe aussi puissante qu'imparable, pour s'imposer et prendre les trois points. Youri Tielemans a joué toute la partie alors que Dennis Praet n'est pas monté. Au classement, Leicester aligne une 2e victoire et consolide sa 3e place avec 62 points, derrière Mancheser City (77) et Manchester United (67). Suivent Chelsea (58), West Ham (55) et Liverpool (54). Les Eagles sont 13es (38). En Espagne, Adnan Januzaj est monté à la 73e minute du match remporté par son équipe de la Real Sociedad dans un derby basque contre Eibar (0-1) comptant pour la 32e journée de Liga. Le Suédois Alexander Isak a marqué l'unique but de la partie à la 26e. Le top 4, avec l'Atlético Madrid (73 pts), le Real Madrid (71), le FC Barcelone (71) et le FC Séville (70) est inatteignable. La Real Sociedad est bien accrochée à sa 5e place avec 53 points. Quant à Eibar, dernier, sa relégation dans l'antichambre de l'élite du football espagnol se rapproche inexorablement. (Belga)