Leicester s'est imposé 2-0 au détriment de Southampton samedi dans un match comptant pour la 19e journée du championnat d'Angleterre. Timothy Castagne et Youri Tielemans ont joué tout le match avec les Foxes, qui se retrouvent deuxièmes au général. Leicester compte 35 points, un de moins que Manchester United, qui se déplace à Liverpool (33 points, 3e) ce dimanche. Southampton (29 points) est 8e.En première période, l'attaque-défense n'a pas cessé à un rythme élevé. C'est au moment où Southampton prenait l'ascendant que Leicester a ouvert la marque: Youri Tielemans a trouvé d'une magnifique passe en profondeur James Maddison, qui avait fait le bon appel dans le dos de la défense. Le milieu a récupéré le ballon dans la surface de réparation et a évité le retour de Jack Stephens avant de battre Alex McCarthy (37e, 1-0). Après la pause, il y a encore eu du spectacle sur la pelouse et un but tombé à la base duquel on retrouvait à nouveau Tielemans. Le Diable rouge a fixé son adversaire avant de lancer Harvey Barnes dans la profondeur (90e+5, 2-0). (Belga)