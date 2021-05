Leicester, avec Timothy Castagne et Youri Tielemans alignés toute la rencontre, s'est incliné 2-4 face à Newcastle, vendredi, lors de la 35e journée du championnat d'Angleterre de football.Les Magpies n'ont laissé aucune chance à leur adversaire en ouvrant le score dès la 21e minute par Joseph Willock puis en doublant la mise à la 34e par Paul Dummmett. Callum Wilson envoyait ensuite à deux reprises la balle au fond des filets de Kasper Schmeichel (64e et 73e) avant que Marc Albrighton ne réduise le score à la 80e puis Kelechi Iheanacho à la 87e. Au classement, Leicester conserve sa 3e place avec 63 points et 35 matches joués à 4 points de Manchester United (33 matches) et deux points seulement devant Chelsea qui affronte le leader Manchester City samedi chez lui. Newcastle (39 points) de son côté remonte à la 13e place. En Espagne, la Real Sociedad a battu Elche 2 buts à 0 dans le cadre de la 35e minute. Alors qu'Elche était réduit à dix depuis la 11e minute et le rouge reçu par Guti, la Sociedad a dû attendre la 72e et un but d'Aritz Elustondo sur un corner d'Adnan Januzaj pour ouvrir le score. Mikel Oyarzabal a mis les Basques à l'abri dans les arrêts de jeu (90e+2). La Sociedad occupe la cinquième place avec 56 points. Elche est 19e et avant-dernier avec 30 unités, une de moins que Valladolid, premier sauvé. (Belga)