Leicester City s'est imposé nettement 0-4 à Stoke lors des 32es de finale de la FA Cup ce samedi. Timothy Castagne, Dennis Praet et Youri Tielemans ont chacun donné un assist.C'est l'arrière gauche James Justin qui ouvrait le bal pour Leicester en première mi-temps (34e) sur une passe de Praet avant que Marc Albrighton sur un assist de Tielemans (59e). Ayoze Perez alourdissait encore le score, bien servi par Castagne (79e) et Harvey Barnes finissait le travail quelques minutes plus tard (81e). Dennis Praet a été remplacé à la 90e par Nampalys Mendy. Du côté de Stoke, ni Thibaud Verlinden ni Blondy Noukeu ne sont entrés au jeu. Leicester se qualifie donc pour les 16es de finale de la FA Cup. Jason Eyenga-Lokilo a participé à la qualification surprenante de Doncaster victorieux à Blackburn (0-1). L'ancien milieu de terrain du Sporting d'Anderlecht est entré au jeu à la 67e minute. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Taylor Richards (42e). Brice Ntambwe et Oldham, pensionnaires de League Two (quatrième division anglaise), ont subi la loi de Bournemouth, troisième de Championship. David Brooks ouvrait le score avant la mi-temps (43e) mais Dylan Bahamboula égalisait sur penalty dans les arrêts de jeu de la première période (45e+1). Rodrigo Riquelme rendait l'avantage à Bournemouth au retour des vestiaires (49e) avant que Josh King ne brise les espoirs du petit poucet Oldham grâce à un doublé (74e et 86e). L'ancien international espoir belge Brice Ntambwe est sorti à la 67e. (Belga)