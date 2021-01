Les Wolves n'y arrivent plus en Premier League. Mardi, l'équipe de Leander Dendoncker a été battue 1-2 par Everton dans un duel comptant pour la 18e journée de championnat. L'équipe entraînée par Nuno Espirito Santo aligne un cinquième match sans victoire en Premier League.Everton a très bien démarré la rencontre avec un goal d'Alex Iwobi dès la 6e minute de jeu (0-1). Wolverhampton a rapidement répliqué via à Ruben Neves (1-1, 14e) mais les Toffees de Carlo Ancelotti ont émergé grâce à une tête de Michael Keane sur un bon centre du Portugais André Gomes (1-2, 77e). Simultanément, Manchester United est allé s'imposer à Burnley (0-1) grâce à un but marqué par le milieu de terrain Paul Pogba. Sur une passe de Marcus Rashford, le Français a envoyé une reprise de volée dans les filets des Clarets (0-1, 71e). Au classement, les Red Devils sont en tête avec 36 points, trois longueurs devant Liverpool. Les Wolves pointent à la 14e place (22 pts) alors que Burnley est 16e (16 pts). Aux Pays-Bas, Noah Fadiga, fils de Khalilou Fadiga, est monté à la 71e minute du match remporté par son équipe d'Heracles contre le FC Emmen (4-0) lors de la 16e journée d'Eredivisie. Heracles est 11e avec 18 points. (Belga)