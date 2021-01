Les Wolves, avec Leander Dendoncker durant toute la rencontre, se sont qualifiés sans briller pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre. Le Portugais Vitinha a marqué le seul but du match sur la pelouse de Chorley (0-1), pensionnaire de National League North, sixième échelon national. En huitièmes, Wolverhampton défiera Southampton ou Arsenal.En Allemagne, Thorgan Hazard et Axel Witsel, blessés, n'étaient pas sur la feuille de match du Borussia Dortmund, battu au Borussia Mönchengladbach (4-2) pour le compte de la 18e journée de Bundesliga. La première demi-heure a été riche en buts avec les doublés de Nico Elvedi (11e, 32e) pour Gladbach et d'Erling Haaland (22e, 28e) pour Dortmund. Grâce à un second acte maitrisé et des buts de Ramy Bensebaini (49e) et Marcus Thuram (78e), les Poulains ont passé leur adversaire du soir et grimpent à la 4e place avec 31 points, deux unités de plus que le BVB, qui fait du surplace. Thomas Meunier est lui resté sur le banc des Borussen. Aux Pays-Bas, Willem II, avec Mike Trésor et le gardien Jorn Brondeel titulaires, a sombré contre PEC Zwolle lors de la 18e journée d'Eredivisie. Pourtant sur de bons rails après l'ouverture du score de Wriedt (1-0, 10e), Willem II a coulé après l'exclusion du buteur en fin de première période (45e+1). En seconde période, Reza Ghoochannejhad, ancien attaquant du Standard et de Saint-Trond, a inscrit un triplé en sortie de banc (58e, 62e et 70e). Après neuf matches sans victoire, Willem II est 16e avec 10 points. PEC Zwolle est 13e (17). (Belga)