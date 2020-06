Sans surprise Liverpool a effacé l'obstacle proposé par Crystal Palace, mercredi soir à l'occasion de la 31e journée de la Premier League anglaise de football. Sans Divock Origi, resté sur le banc, les Reds ont pu compter sur Alexander-Arnold (23e), Salah (44e), Fabinho (55e) et Mane (69e) pour faire trembler les filets des Eagles.Avec désormais 86 points, Liverpool possède 23 unités de plus que Manchester City qui se rend jeudi soir à Chelsea. Si Kevin De Bruyne et ses équipiers ne prennent pas les trois points à Stamford Bridge, Liverpool sera officiellement sacré champion d'Angleterre pour la 19e fois de son histoire, une première depuis 1990 alors qu'il restera encore 7 journées de championnat à disputer. Crystal Palace, sans Christian Benteke ménagé, reste 9e du classement avec 42 unités. . (Belga)