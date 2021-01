Dans le match au sommet de la 19e journée de Premier League, Liverpool et Manchester United n'ont pas réussi à se départager et repartent chacun avec un point (0-0).Entré au jeu à la 85e minute, Divock Origi n'a pas pu aider Liverpool à se défaire de Manchester United. Ce match nul et vierge fait l'affaire de Leicester, vainqueur de Southampton samedi (2-0) qui revient à deux points de Manchester United, leader de Premier League avec 37 points. Liverpool est 3e avec 34 points. Tottenham, vainqueur 1-3 à Sheffield United plus tôt dans la journée, est 4e avec 33 points. Manchester City accueille Crystal Palace à 20h15. Si les Citizens l'emportent, ils reviendront à hauteur de Leicester avec un match de moins que tous leurs concurrents. (Belga)