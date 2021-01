Liverpool s'est imposé 1-3 à Londres face à West Ham dimanche pour le compte de la 21e journée de Premier League. Les Reds remontent à la 3e place du classement de la Premier League.Avec Divock Origi en pointe pendant 80 minutes, Liverpool a pris le meilleur 1-3 à West Ham grâce à un doublé de Mohamed Salah (57e et 68e) et un but de Georginio Wijnaldum (84e) contre un but de Craig Dawson (87e). Les Reds (40 points) profitent de la défaite de Leicester à Leeds (1-3) dimanche et du match nul de Manchester United à Arsenal samedi (0-0) pour chiper la troisième place aux Foxes (39 points) et pour revenir à un point des Red Devils. West Ham reste cinquième avec 35 points. En Liga, l'Atlético Madrid, sans Yannick Carrasco positif au Covid-19, a remporté sa seizième victoire de la saison en 19 rencontres en dominant Cadiz 2-4 dimanche grâce à un doublé du meilleur buteur de la Liga, l'Uruguayen Luis Suarez qui a inscrit ses treizième et quatorzième buts de la saison (28e et 50e) ainsi que des buts de Saul Niguez (44e) et de Koke (88e). Les deux buts de Cadiz ont été inscrits par Alvaro Negredo (35e et 71e). Au classement, l'Atlético profite de la défaite du Real Madrid samedi face à Levante (1-2) pour accroître leur avance en tête de La Liga. Les Colchoneros comptent 50 points, soit 10 de plus que le Real qui a joué un match de plus. Cadiz est 13e avec 24 points. En Allemagne, Cologne a battu Arminia Bielefeld 3-1 grâce à un doublé de Marius Wolf (10e et 28e) et un but d'Elvis Rexhbecaj (63e) contre un but de Sergio Cordova (73e). Sebastiaan Bornauw n'était pas sur la feuille de match alors que Nathan De Medina n'a pas quitté le banc. Cologne passe à la 14e place de Bundesliga (18 points) et cède sa place de barragiste à son adversaire du jour, Bielefeld qui est 16e avec 17 points. . (Belga)