Assuré du titre de champion d'Angleterre, le Liverpool FC a concédé la 3e défaite de sa saison en Premier League. Les Reds ont été battus 2-1 à Arsenal mercredi soir en match de la 36e journée de championnat. Divock est monté au jeu à la 83e minute en remplacement de Salah alors que le score était acquis. Liverpool conserve 18 points d'avance sur Manchester City, vainqueur plus tôt dans la soirée de de Bournemouth 2-1, à deux journées de la conclusion de la compétition. Arsenal reste 9e du classement avec 53 points à 3 unités de Wolverhampton actuel 6e et dernier club européen.Liverpool pensait pourtant avoir réalisé le plus dur en ouvrant le score à la 20e minute par Mané à la reprise d'un centre au 1er poteau de Robertson. Lacazette, profitant d'une perte de balle de van Dijk, a égalisé à la 32e et le jeune Nelson a placé les Gunners aux commandes juste avant la pause (44e) après une mauvaise relance signée Alisson et un service de Lacazette. . (Belga)