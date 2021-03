Le Stade Rennais a subi une quatrième défaite d'affilée en championnat de France de football mercredi à Lyon (1-0). Jason Denayer a joué tout le match avec les Gones et Jérémy Doku avec les Bretons. Grâce à se succès, les Gones prennent la tête du classement de Ligue 1 avec 59 points tout comme Lille, qui reçoit Marseille en fin de soirée. Rennes (38 points) occupe la 10e position.Le début de rencontre s'est résumé en une grosse bataille au milieu de terrain. Rennes a alors pris plus de risques et s'est présenté à plusieurs reprises en position de tir. Mais Sehrou Guirassy aux six mètres (11e) et Doku (31e) n'ont pas cadré leurs frappes. Apathique offensivement, Lyon a eu de la chance que les Rennais n'ont pas exploité leurs occasions. Les Bretons ont poursuivi sur leur inconsistance en seconde période: trouvé plein axe à l'entrée de la surface par Doku, Martin Grenier a tiré au-dessus (49e). Et Denayer s'est jeté pour contrer un tir Clément Terrier dans la surface (64e). Finalement, suite à un accrochage à l'entrée du rectangle avec Naief Aguerd, Memphis Depay s'est relevé rapidement pour servir Houssem Aouar (78e, 1-0). Avec Aaron Leye Iseka pendant 72 minutes, Metz s'est incliné 0-1 à domicile face à Angers, qui a terminé à dix suite à l'exclusion d'Alexandre Oukidja (90e+1). Le but d'Angelo Fulgini (44e, pen) permet aux Angevins de se hisser en 9e position (39 points). Metz (41 points) est 6e. (Belga)