Manchester City a battu West Ham mercredi soir (2-0) dans un match comptant pour la 26e journée du championnat d'Angleterre de football. Kevin De Bruyne a été un des artisans de ce succès: le Diable Rouge a servi Rodri (30e, 1-0), son 17e assist, sur le premier but avant d'inscrire son 8e goal de la saison (62e, 2-0).Le score était acquis quand De Bruyne a été remplacé par Ilkay Gundogan (79e). Au classement, Manchester (54 points) renforce sa deuxième place et relègue le Leicester de Youri Tielemans et Dennis Praet à quatre unités. Les Citizens comptent 22 points de retard sur le leader, Liverpool. . (Belga)