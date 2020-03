Manchester City a remporté sa troisième Coupe de la Ligue dimanche à Wembley au détriment d'Aston Villa (1-2). Au coup d'envoi, il y avait un Belge sur le terrain, Bjorn Engels chez les Villans. Kevin DeBruyne est monté au jeu chez les Citizens à la 57e minute).En début de rencontre, Aston Villa a secoué Manchester City mais n'a vraiment été dangereux que sur une action d'Anwar El-Ghazi (3e). A l'approche du quart d'heure, les Citizens ont commencé à sortir de leur camp grâce aux combinaisons de David Silva, Sergio Agüero et Raheem Sterling. Le résultat ne s'est pas fait attendre: sur une action lancée par Sterling, poursuivie par Rodrigo et Phil Foden, Agüero a ouvert la marque d'une volée (20e, 0-1). Après un sauvetage d'Engels sur une frappe puissante d'Agüero (29e), Rodrigo a devancé Frédéric Guilbert de la tête sur un corner (31e, 0-2). Alors qu'ils étaient assiégés, les Villans sont revenus à la marque par l'ex-Genkois Aly Samatta (40e, 1-2). City a immédiatement repris la direction des opérations et après de nouvelles occasions pour Foden (53e) et Agüero (55e), Pep Guardiola a lancé De Bruyne à la place d'Ilkay Gundogan (58e). City, qui ne parvenait pas à tuer cette finale, a eu la chance de voir Jack Grealish manquer complètement un centre (65e). Et sur un corner, Engels s'est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête repoussée par Claudio Bravo sur son poteau (88e). Man City a remporté la 7e Coupe de la Ligue de son histoire, la 5e sur les 7 dernières éditions. PAYS-BAS Emmen, avec Michael Heylen dans l'axe de la défense, n'a pas pesé lourd face au Sparta Rotterdam (5-1). Au repos, les visités menaient déjà 3-0 grâce à Patrick Joosten (2e, 1-0), Mohamed Rayhi (29e, 2-0) et Bart Vriends (32e, 3-0). Après la réduction de l'écart par Michael de Leeuw (54e, 3-1). Le Sparta, avec Dante Rigo sur le banc, a repris le large via un autogoal de Miguel Araujo (81e, 4-1) et à Abdou Harraoui (86e, 5-1). Après 25 journées, le Sparta (33 points) est 11e, juste devant Emmen (29 points). (Belga)