Manchester City et Liverpool se sont quittés dos à dos dimanche lors de la 8e journée de Premier League (1-1). Kevin De Bruyne, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, a donné un assist mais aussi raté un penalty en première mi-temps.Dans le choc de la journée en Premier League, Manchester City et Liverpool n'ont pas réussi à se départager (1-1). C'est Mohamed Salah qui ouvrait le score à la 13e minute sur un penalty obtenu par Sadio Mané. Gabriel Jesus égalisait (31e) sur une passe décisive de Kevin De Bruyne. Onze minutes plus tard, les Citizens bénéficiaient aussi d'un penalty pour une faute de main de Joe Gomez (42e) mais Kevin De Bruyne envoyait le cuir à côté du but d'Alisson. Au classement, Liverpool (17 points), où Divock Origi n'a pas décollé du banc, perd la première place du classement au profit de Leicester (18 points). Manchester City pointe à la onzième place avec 12 points mais compte un match de retard. (Belga)