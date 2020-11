Toby Alderweireld a été contraint de quitter le terrain à la 81e minute lors de la rencontre de Premier League entre Tottenham et manchester City (2-0) ce samedi. "C'est une blessure musculaire, j'ai peur qu'il soit absent pour longtemps", a commenté son entraineur, José Mourinho.Selon l'entraineur portugais, la blessure d'Alderweireld serait due au programme surchargé auquel les joueurs font face. Pep Guardiola et Jurgen Klopp avaient déjà élevé la voix dernièrement pour dénoncer la cadence des rencontres et leur impact sur la santé des joueurs. Grâce à leur victoire, les 'Spurs' prennent provisoirement la tête du classement de la Premier League. "On est en tête au moins jusque demain, je suis très fier de mon équipe", a ajouté Mourinho. (Belga)