Le Stade Rennais a été battu 0-2 à domicile par Lens, lors de la 13e journée de Ligue 1 ce samedi, Jérémy Doku est entré à la mi-temps.En perte de confiance depuis un mois, le Stade Rennais cédait à la 28e minute de jeu, quand Kalimuendo trompait Romain Salin. Mené à la mi-temps, Guy Stephan chamboulait son équipe en effectuant trois changements dès la pause, dont Jeremy Doku, qui remplaçait Romain Del Castillo. Pour autant, la situation ne s'améliorait pas, au contraire : Ignatius Ganago, à peine entré au jeu, doublait la mise (78e) et concluait la victoire lensoise. Incapables de remporter la moindre rencontre depuis la réception de Brest, le 31 octobre dernier (2-1), les Rennais pointent désormais à la 8e place du classement (19 points), dépassés par les Lensois, 7e avec 21 unités. Aux Pays-Bas, le RKC Waalwijk a retourné la situation pour l'emporter face à Venlo (3-2). Walwijk avait ouvert le score à la demi-heure de jeu via Finn Stokkers (30e), avant que Venlo n'égalise par l'intermédiaire du meilleur buteur d'Eredivisie, Georgios Giakoumakis (35e) sur penalty et puis passe devant juste après la mi-temps par Vito Van Crooy (51e). Venlo se retrouvait ensuite réduit à dix à la suite de l'expulsion de Roy Gelmi. Ce sont deux Belges, Ahmed Touba (75e) et Lennerd Daneels (87e) qui offraient la victoire à Waalwijk. Cyril Ngonge a joué 63 minutes de la rencontre, remplacé par Daneels, alors que Thierry Lutonda, prêté par Anderlecht, est également entré au jeu à la 63e minute. Du côté de Venlo, Nezar Srifi est resté sur le banc. Au classement, le RKC Waalwijk remonte à la 10e place avec 12 points et laisse Venlo (9 points) derrière, à la 14e place. (Belga)