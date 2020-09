Liverpool s'est imposé 2-7 à Lincoln (D3), jeudi, au troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Aligné toute la rencontre, Divock Origi a marqué le septième but des 'Reds' d'une frappe croisée (89e).Liverpool rencontrera Arsenal au tour suivant. Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, a fait tourner son effectif contre Bournemouth. Les 'Cityzens', tenants du trophée, se sont imposés 2-1, grâce à Delap (18e) et Foden (75e). Surridge (22e) avait provisoirement égalisé. Kevin De Bruyne est monté pour la dernière demi-heure pour City, qui affrontera Burnley. Aston Villa, sans Björn Engels, s'est imposé 0-3 à Bristol City (D2) et affrontera Stoke City (D2). (Belga)