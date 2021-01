Après avoir enregistré sa première victoire de la saison lors de la journée précédente, Schalke 04 a renoué avec la défaite dimanche lors de la 16e journée de Bundesliga face à l'Eintracht Francfort (3-1).Benito Raman est sorti à l'heure de jeu, remplacé par Can Bozdogan, alors que le score était d'un but partout, des buts d'André Silva (28e) et de Matthew Hoppe (29e). En deuxième période, Luka Jovic, tout juste revenu en prêt du Real Madrid, entrait au jeu et inscrivait un doublé, offrant la victoire à Francfort (72e et 90e+1). Francfort est 7e de Bundesliga avec 26 points alors que Schalke reste lanterne rouge avec 7 points, à égalité avec Mayence. (Belga)