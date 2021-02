Reims a été éliminé par Valenciennes 3-4 mardi en 32e de finale de la Coupe de France. Chez les Rémois, Thibault De Smet et Thomas Foket, tous deux auteurs d'un assist, étaient présents mais c'est Baptiste Guillaume qui s'est le plus mis en évidence. L'ex-Diablotin de Valenciennes a signé un doublé et a été à la base du troisième but. Le tirage au sort des 16es de finale aura lieu le 21 février pour des rencontres prévues les 6, 7 et 8 mars.Si Reims a frappé les premiers coups, Valenciennes était bien en place. Les Nordistes se sont alors mis à presser et Guillaume a marqué d'une belle frappe (21e, 0-1). Sur un assist de De Smet, Kaj Sierhuis a égalisé (30e, 1-1) Après la pause, De Smet a expédié une frappe que le gardien adverse a dévié de sa main opposée(49e). Mais Valenciennes a repris l'avantage par Guillaume (56e, 1-2). Avant de sortir (68e), le Bruxellois a été à la base du troisième but en donnant le ballon à Gaëtan Robail, qui a centré pour Kevin Cabral (64e, 1-3). Ce dernier a également marqué un second but (81e, 1-4). Chez les Rémois, le réserviste Boulaye Dia a également signé un doublé, avec une passe décisive de Foket sur le premier but (84e, 90e) mais n'a pu éviter l'élimination des Champenois. (Belga)