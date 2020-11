Pourtant en supériorité numérique pendant plus d'une période, Rennes a été tenu en échec vendredi à Strasbourg (1-1), en ouverture de la 12e journée du championnat de France de football. Avec Jérémy Doku pendant toute la rencontre, les Bretons ont enchaîné un troisième match sans succès et manquent l'occasion de s'installer provisoirement sur le podium (19 points, 6e). Les Alsaciens restent relégables (7 points, 19e).Adrien Thomasson a porté Strasbourg au commandement (24e, 1-0) mais l'ex-Gantois Stefan Mitrovic a été exclu (40e). Rennes a dominé la rencontre mais n'a marqué qu'une seule fois par Adrien Hunou (60e, 1-1). Ce dernier a été mois heureux sur une tentative, qui a heurté le montant (84e) et sur un centre de Doku, James Léa-Siliki a placé une tête puissante à quelques centimètres du poteau gauche (90e+2). En Angleterre, Crystal Palace s'est incliné 0-2 face à Newcastle en ouverture de la 10e journée de Premier League. Christian Benteke (66e), et Michy Batshuayi (82e) sont montés en cours de partie. Les deux buts sont tombés lorsqu'ils étaient sur le terrain par Callum Wilson (88e, 0-1) et Joelinton (89e). Au classement, Newcastle (14 points) est 10e et Crystal Palace (13 points) occupe la 13e position. En Allemagne, Koen Casteels était bien dans le but lors de la spectaculaire victoire de Wolfsburg 5-3 face à Brême. Leonardo Bittencourt (13e, 0-1) a ouvert la marque pour les visités. Les Loups ont renversé la situation par Bote Baku (22e, 1-1) et John Brooks (25e, 2-1). Mais Kevin Mohwald (36e, 2-2) a provisoirement ramené l'égalité car Wout Weghorst (37e, 3-2) a redonné l'avance aux visités. A la reprise, Les Brêmois sont de nouveau revenus à hauteur de leurs adversaires grâce à un autogoal de Brooks (3-3) et Weghorst (76e, 4-3) a signé un doublé. Ce n'était pas le seul contretemps pour Brême, qui allait continuer à dix suite à l'exclusion de Mohwald (80e). Bartosz Bialek a bouclé le score (90e+5, 5-3). Après 9 matches, Wolfsburg (17 points) est 5e et Brême (11 points) 10e. Aux Pays-Bas, Waalwijk est allé s'imposer 0-2 à Twente. Cyril Ngonge a ouvert la marque (22e, 0-1) et le reste de la colonie belge a été très présent. Ahmed Touba a joué tout le match, Anas Tahiri (70e) et Ngonge (73e) sont sortis et Lennerd Daneels (46e) et Thierry Lutonda (83e) sont montés au jeu. Le second but a été inscrit par Finn Stokkers (30e, 0-2). Après 10 journées, Twente (18 points) est 5e et Waalwijk (9 points) 11e. (Belga)