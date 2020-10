Pour sa première titularisation avec Rennes, Jérémy Doku a connu la défaite (1-2) face à Angers vendredi en match d'ouverture de la 8e journée du championnat de France. Adrien Hunou (18e, 1-0) a pourtant donné l'avance aux Bretons mais Sofiane Boufal (37e, 1-1) et Angelo Fulgini (57e, 1-2) ont infligé leur première défaite de la saison.Rennes (15 points) est 3e et le SCO remonte provisoirement à la 6e place à deux longueurs. En Allemagne, Stuttgart et Cologne ont partagé l'enjeu 1-1 en match d'ouverture de la 5e journée de championnat. Orel Mangala, qui a joué tout le match, a donné l'avance à Stuttgart d'entrée de jeu d'une frappe de l'entrée du rectangle dans la lucarne (1e, 1-0) et Sebastian Andersson a égalisé sur penalty (23e, 1-1). Sebastiaan Bornauw était bien présent en défense avec Cologne, qui occupe la 16e position avec 2 points. Stuttgart est 4e (8 points) (Belga)