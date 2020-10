Le Stade Rennais a brisé sa spirale négative. Le club de Jérémy Doku n'avait plus gagné depuis fin septembre mais a renoué avec la victoire en prenant la mesure de Brest (2-1) samedi lors de la 9e journée de Ligue 1.Après une première mi-temps sans aucun tir cadré dans ce derby breton disputé à huis clos, ce sont les Brestois qui ont pris les commandes de la rencontre grâce à un but de Franck Honorat à la 57e minute. Les Rennais ont ensuite pu compter sur leur axe central pour inverser la tendance. Damien Da Silva a égalisé d'une tête sur coup franc (1-1, 66e) avant que son compère en défense Nayef Aguerd ne l'imite sur corner (2-1, 70e). Jérémy Doku, transféré en provenance du Sporting d'Anderlecht pour 26 millions d'euros, était titulaire. Il a été remplacé à la 67e minute. Au classement, Rennes est malgré tout 3e avec 18 points, à égalité avec le PSG et Lille qui comptent un match de moins. L'équipe de Julien Stéphan se rendra mercredi à Londres pour y défier Chelsea en Ligue des Champions. Samedi, les Blues se sont imposés 0-3 à Burnley en Premier League. (Belga)