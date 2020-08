Romelu Lukaku figure dans la sélection des 23 joueurs établie par les observateurs techniques de l'UEFA pour l'édition 2019-2020 de l'Europa League. L'attaquant de l'Inter, buteur malheureux lors de la finale perdue par les Italiens contre le FC Séville, est le seul Diable Rouge présent dans la liste.Pour sa première saison dans le club lombard, Lukaku a marqué les esprits tant sur la scène nationale, avec 23 buts en Serie A, que continentale, avec 7 buts en 6 matches d'Europa League. Outre Lukaku, l'Inter est aussi représentée par son gardien Samir Handanovic, son défenseur Stefan de Vrij, ses milieux Nicolo Barella et Marcelo Brozovic ainsi que Lautaro Martinez, compagnon d'attaque du belge. Le FC Séville a placé huit joueurs avec Yassine Bounou, Sergio Reguilón, Jesús Navas, Jules Koundé, Éver Banega, Lucas Ocampos, Munir et Luuk de Jong. Vendredi dernier, la finale avait commencé de manière idéale pour Lukaku, qui s'était procuré et avait converti lui-même un penalty dès la 5e minute. Il égalait ainsi le record de 34 buts de Ronaldo pour sa première saison à l'Inter. En seconde période, le Diable Rouge a hérité d'une grosse occasion, mais a perdu son duel avec le gardien de Séville Bounou. A la 74e minute, Lukaku a dévié dans son propre but un retourné de Diego Carlos. Sans la déviation du Diable Rouge, le ballon aurait terminé sa course hors du cadre. Ce but a offert la victoire à Séville. (Belga)