Romelu Lukaku a égalé le Brésilien Ronaldo en plantant son 34e but pour sa première saison sous le maillot de l'Inter Milan vendredi à Cologne en finale de l'Europa League. Le Diable Rouge a inscrit sur penalty après cinq minutes le premier but de la finale qui oppose sur terrain neutre et à huis clos l'Inter au FC Séville.Romelu Lukaku, 27 ans, est arrivé à l'Inter Milan l'été dernier en provenance de Manchester United. Avec ce 34e but, il égale le record de Ronaldo, qui avait marqué à 34 reprises pour les 'nerazzurri' lors de la saison 1997-1998. L'attaquant belge est par ailleurs le premier joueur de l'histoire à marquer lors de onze matches consécutifs en Europa League. En faisant trembler les filets après cinq minutes, il est devenu le buteur le plus rapide en finale de l'Europa League depuis Markus Babbel qui avait ouvert le score pour Liverpool après 4 minutes face à Alaves en finale de la Coupe de l'UEFA en 2001. (Belga)