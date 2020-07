Grâce à un but de Toby Alderweireld, Tottenham a battu Arsenal 2-1, dimanche, dans le derby du Nord de Londres, comptant pour la 35e journée du championnat d'Angleterre. Jan Vertonghen est resté sur le banc de Tottenham.Arsenal a ouvert le score grâce à un missile des 25 mètres de Lacazette (16e). Tottenham est rapidement revenu au score, via Son, qui intercéptait une passe en retrait de Kolasinac pour David Luiz avant de s'en aller tromper Martinez (19e). A l'heure de jeu, une frappe d'Aubameyang échouait sur la transversale de Lloris. Toby Alderweireld a offert la victoire aux 'Spurs' à 9 minutes du terme. Sur un corner de Son, le Diable Rouge a sauté plus haut que tout le monde pour envoyer le ballon au fond des filets. Alderweireld marque son deuxième but de la saison. Tottenham (52 points) dépasse Arsenal (50), s'installe à la huitième place et conserve un espoir de qualification européenne en vue de la saison prochaine. (Belga)