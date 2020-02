Tottenham a battu Manchester City dimanche dans le cadre de la 25e journée du championnat d'Angleterre de football (2-0). Chez les 'Spurs', Toby Alderweireld était sur le terrain et Jan Vertonghen sur le banc. Kevin De Bruyne était au poste avec les 'Citizens'.Manchester City a manqué un penalty par Ilkay Gundogan, qui a vu Lloris repousser sa tentative (40e). Toujours en première période, Raheem Sterling (12e), Kyle Walker (33e) et Oleksandr Zinchenko (42e) ont écopé d'une carte jaune. Cette dernière allait peser lourd car l'Ukrainien a été renvoyé au vestiaire (60e). Par contre, Alderweireld a été le seul 'Spurs' averti (42e) avant le repos. Tottenham a rapidement profité de sa supériorité numérique grâce à Steven Bergwijn, le milieu néerlandais arrivé cette semaine du PSV (63e, 1-0). Heung-Min Son a assuré le succès des Spurs, qui se hissent en 5e position (37 points). City reste 2e avec 51 points, à 22 unités de Liverpool. - GRECE - Nill De Pauw a fait ses débuts avec Atromitos face à l'AEK (0-1) dimanche. L'ex-joueur de Lokeren et de Zulte-Waregem est monté au jeu (75e) alors que Nenad Krsticic avait déjà inscrit l'unique but du duel (65e). Le Serbe a été exclu en fin de match (90e+6, 2 jaunes). Après 22 journées, l'AEK est 3e avec 41 points, 13 de moins que l'Olympiacos. Atromitos (26 points) est 8e. - ECOSSE - Toujours sans Boli Bolingoli-Mombo, le Celtic est allé s'imposer à Hamilton (1-4), qui a ouvert la marque par Marcos Ogboe (1-0), dimanche. Le succès des visteurs a été facilité par l'exclusion de Jammie Hamilton, le défenseur visité (34e). Si Odsonne Edouard a directement égalisé (35e, 1-1), les 'Bhoyz' ont dû patienter longtemps avant que Christopher Jullien (78e, 1-2, Edouard (81e, 1-3) et James Forrest (90e+1, 1-4) ne fassent la différence. Après 24 matches, le Celtic est premier avec 64 points, sept de plus que les Rangers, qui ont disputé un match de moins. Hamilton (18 points) est 12e et dernier. (Belga)