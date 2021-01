Brighton s'est donné de l'air en s'offrant sa 4e victoire de la saison, aux dépens de Tottenham, dimanche soir en clôture de la 21e journée de Premier League grâce au deuxième but de la saison de son attaquant Leandro Trossard (1-0).Trossard n'avait plus marqué en Premier League depuis la défaite 1-3 contre Chelsea lors de la première journée de Premier League, le 14 septembre 2020. Le Diable Rouge a inscrit son deuxième but de la saison à la 17e minute face à Tottenham, offrant ainsi la victoire aux siens (1-0). Après 3 matchs d'affilée sur le banc, Toby Alderweireld était titulaire et a été averti. Au classement, Brighton (21 points) reste 17e et premier relégable mais compte désormais 7 points d'avance sur Fulham, 18e. Tottenham loupe l'occasion de dépasser West Ham, battus 1-3 par Liverpool plus tôt dans la journée. Les Spurs restent 6e de Premier League avec 33 points après ce second revers consécutif. . (Belga)