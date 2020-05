Thorgan Hazard a ouvert le score pour le compte de Dortmund, qui s'est imposé 1-6 sur la pelouse de la lanterne rouge Paderborn dimanche dans le cadre de la 29e journée de Bundesliga, jouée à huis clos. Avec 60 points, le BVB maintient à 7 points l'écart avec le leader, le Bayern Munich, qui a écrasé Dusseldorf 5-0 samedi.Thorgan Hazard était titulaire tandis qu'Axel Witsel prenait place sur le banc. En l'absence du buteur norvégien Erling Haaland, Thorgan Hazard était aligné en attaque. Le Diable Rouge plantait le premier but de la rencontre à la 54e minute, en exploitant un service d'Emre Can pour inscrire son 7e but en Bundesliga. Les Borussen doublaient rapidement la mise, Jadon Sancho faisant 0-2 trois minutes plus tard. En guise de célébration, il a enlevé son maillot pour dévoiler son T-shirt, en hommage à George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, décédé après son arrestation lundi à Minneapolis, ce qui lui a valu un carton jaune. Axel Witsel est monté au jeu à la 69e minute en remplacement de Thomas Delaney. L'ancien Soulier d'Or avait manqué les deux duels face à Schalke 04 et Wolfsburg à cause d'une blessure musculaire. Il avait joué 5 minutes face au Bayern mardi. Paderborn réduisait l'écart sur penaltty par Hünemeier à la 72e, mais Dortmund retrouvait une avance de deux buts deux minutes plus tard. Cette fois à l'assist, Thorgan Hazard passait le ballon à Jadon Sancho qui portait le score à 1-3. Le marquoir s'emballait en fin de rencontre. Achraf Hakimi fit 1-4 à la 85e et à la 89e, Witsel y allait aussi de son assist, en délivrant la passe décisive sur le but du 1-5 signé Marcel Schmelzer. Jadon Sancho s'offrait un triplé en fixant le score à 1-6 dans les arrêts de jeu. Dortmund reste à 7 longueurs du Bayern et compte 4 points d'avance sur Mönchengladbach, qui a battu l'Union Berlin 4-1 plus tôt das la journée. (Belga)