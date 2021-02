Le Real Madrid a bien mis à profit la défaite de l'Atlético Madrid plus tôt dans la journée face à Levante (0-2). Il est venu s'imposer 0-1 à Valladolid samedi soir lors de la 24e journée de La Liga.Privé d'Eden Hazard, Karim Benzema, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo, Eder Militao, Rodrygo et Federico Valverde, le Real Madrid se déplaçait, décimé, à Valladolid, avec l'intention de profiter de la défaite de l'Atletico plus tôt dans la journée face à Levante (0-2). Un unique but de Casemiro offrait aux Merengues trois précieux points dans la course au titre (65e). Thibaut Courtois a joué toute la rencontre et gardé ses filets inviolés et réalisant plusieurs arrêts décisifs. Il s'agit de sa 11e clean-sheet en 24 matchs de championnat, et la 3e consécutive. Il en a aussi réalisé deux autres en Ligue des Champions. Le Real (52 points) revient donc provisoirement à 3 points du leader, l'Atletico qui compte néanmoins un match de retard. En bas de classement, Valladolid est toujours 19e et avant-dernier avec 21 points, soit autant qu'Elche et Eibar, 17e et 18e. Huesca ets 20e et dernier avec 16 unités à son compteur. . En Eredivisie, le Fortuna Sittard l'a emporté 2-0 face à Ado La Haye grâce à des buts de Lisandro Semedo (26e) et Sebastian Potter (79e). Mickael Tirpan est sorti à la 88e minute alors que Dario Van den Buijs est entré au même moment. Thibaud Verlinden n'a pas quitté le banc. Au classement, le Fortuna (31 points) monte au 9e échelon de l'Eredivisie alors que La Haye (13 points) reste 17e et premier relégable, à égalité avec Willem II, barragiste et avec 4 points d'avance sur Emmen, lanterne rouge. (Belga)