Crystal Palace s'est imposé 1-2 sur le terrain de Fulham samedi pour le compte de la 6e journée de Premier League. Auteur d'un assist, Michy Batshuayi a joué les 90 minutes de la partie tandis que Christian Benteke n'est pas monté au jeu. Du côté de Fulham, Denis Odoi est également resté sur le banc.Riedewald (8e) donnait l'avance aux 'Eagles' avant que Zaha ne double la mise en seconde période sur un assist de Batshuayi (64e). Réduit à dix après l'exclusion de Kamara (88e), Fulham réduisait le score dans les arrêts de jeu via Cairney (90e+5). Crystal Palace s'installe à la cinquième place avec 10 points. Fulham est lanterne rouge avec une seule unité. En Allemagne, le Hertha Berlin, avec Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio dans le onze de base, s'est incliné 2-1 sur le pelouse de Leipzig. Cordoba, bien servi par Lukebakio, donnait l'avance aux Berlinois mais Upamecano (11e) et Sabitzer (77e) offraient la victoire à Leipzig. C'est la quatrième défaite de rang de l'Hertha, 15e avec 4 points. Leipzig est en tête avec 13 points. (Belga)