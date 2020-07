Watford s'est incliné 3-1 sur la pelouse de West Ham vendredi lors de la 36e journée de Premier League, le championnat anglais de football. Christian Kabasele était titulaire avec les Hornets et a joué l'intégralité de la rencontre.Watford vivait un début de rencontre catastrophique et se retrouvait déjà mené 2-0 après dix minutes après des buts d'Antonio (6e) et Soucek (10e). Christian Kabasele tentaient de refaire leur retard mais Rice, d'une frappe lointaine, donnait trois buts d'avance à West Ham (36e). Après la pause, les Hornets tentaient de réagir et Deeney réduisait l'écart en début de seconde période (49e). Malgré des occasions franches en fin de match, Watford ne parvenait pas à recoller au score face à une équipe de West Ham qui est désormais presque assuré de son maintien avec 37 points au compteur. Un maintien encore loin d'être acquis pour Watford (34 points) qui reste 17e et premier non-relégable avec trois points d'avance sur Bournemouth et Aston Villa avec deux rencontres encore à jouer. (Belga)