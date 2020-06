Vainqueur 1-0 de Bournemouth, Wolverhampton est demeuré au contact avec Manchester United au classement de la Premier League anglaise de football. Les rencontres disputées mercredi soir étaient celles de la 31e journées.Les Wolves, avec Leander Dendoncker monté au jeu à la 73e minute, ont trouvé l'ouverture à l'heure de jeu. Un centre de Traoré était repris magistralement de la tête par Jimenez. Un doublé d'Anthony Martial (7e et 44e) a permis aux Red Devils de se rassurer dès avant la pause face à Sheffield United. Le Français a signé son triplé à la 73e et le score final (3-0). A noter que son compatriote Paul Pogba retrouvait sa place de titulaire ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 30 septembre soit près de neuf mois. Au classement, Man U et Wolverhampton comptent 49 points et occupent les 5e et 6e places. La 5e donne droit au dernier billet européen (phase de groupes de l'Europa League). Aston Villa, toujours sans Bjorn Engels, touché au tendon d'Achille, a partagé 1-1 à Newcastle (1-0, via Gayle 68e, 1-1 Elmohamady 83e). Comme Bournemouth et Norwich (battu 0-1 par Everton) ont perdu, les Villans font la bonne opération dans le bas du classement. Bournemouth reste 18e (27 pts), Aston Villa 19e mais compte désormais aussi 27 points, et Norwich 20e (21). West Ham, premier club sauvé, totalise aussi 27 unités et Watford 28. A partir de 21h15, Liverpool avec Divock Origi sur le banc, accueille Crystal Palace qui jouera sans Christian Benteke. (Belga)