Bien que battu 3-2 par l'Espanyol, Wolverhampton s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League jeudi. Les Loups s'étaient rendu au RCDE Stadium de Barcelone avec un avantage de 4 buts. Leander Dendoncker a joué tout le match avec les Anglais.Jonathan Calleri a signé un triplé, qui n'aura servi à rien (16e, 57e pen., 90e+1). Adama Traore (22e, 1-1) et Matt Doherty (79e, 2-2) ont répliqué par deux fois aux buts de l'Argentin. Qualification aussi pour Wolfsburg et Koen Casteels, qui se sont imposés 0-3 à Malmö. Le gardien belge a défendu les filets du clubs allemand, qui avait déja gagné le match aller 2-1. Jeudi, les buts ont été signés Brekalo (42e), Gerhardt (65e) et Joao Victor (69e). Tenu en échec à domicile (1-1), l'AZ Alkmaar, sans Stijn Wuytens blessé, s'est incliné 2-0 à Linz ASK et est donc éliminé. Marko Raguz a inscrit les deux buts des Autrichiens (44e, pen, 50e). Le défenseur autrichien Philipp Wiesinger a été exclu (88e). Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu vendredi. (Belga)