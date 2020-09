Yannick Ferrera a prolongé jeudi pour deux saisons son contrat avec le club saoudien d'Al-Fateh. Ferrera dirige le club d'Al-Hasa depuis octobre et l'a maintenu en première division.Le championnat d'Arabie saoudite, interrompu quatre mois en raison du coronavirus, s'est achevé mercredi. Al-Fateh, champion en 2013, s'est sauvé de justesse, en terminant 13e sur 16 avec un point de plus que le premier relégué. Al-Fateh constitue la première aventure à l'étranger de Ferrera en tant que coach principal, lui qui avait été l'assistant de Preud'homme à Al-Shabab. En Belgique, Ferrera a entraîné le Sporting Charleroi, Saint-Trond, le Standard, le KV Malines et Waasland-Beveren. (Belga)