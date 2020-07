Les Belges sont les bienvenus en Croatie sans restrictions depuis mercredi, indique l'Office du tourisme croate en Belgique. Il est est de même pour tous les citoyens de l'Union Européenne ou de l'espace Schengen, selon une décision de la direction de la Protection civile croate.Jusqu'ici, les touristes belges pouvaient se rendre en Croatie mais devaient être en mesure de présenter les documents requis (contrat de location, acte de propriété, réservation d'hébergement, leasing ou propriété d'un bateau...) à la frontière. "Le nombre de touristes se rendant en Croatie augmente de semaine en semaine", se réjouit l'Office du tourisme croate en Belgique. La plupart des voyageurs viennent d'Allemagne, Slovénie, Autriche et République Tchèque. Quelque 3.000 arrivées touristiques ont été recensées dans le pays depuis la réouverture des frontières le 15 juin dernier. "Les voyageurs qui désirent se rendre en Croatie sont priés de s'inscrire avant leur départ via le formulaire en ligne http://entercroatia.mup.hr/ afin d'éviter les files et une longue attente à la frontière", précise le communiqué. (Belga)