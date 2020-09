Un quart des Belges sont favorables à la scission du pays, selon un sondage mené par l'institut Dedicated pour Soir mag qui en publie les résultats mercredi, aussi évoqués dans les pages des titres Sudpresse et Le Soir.Selon ce sondage mené entre le 28 août et le 2 septembre sur un échantillon de 1.303 électeurs, une part inédite des Belges, 24 %, souhaite désormais un divorce, versant dans le séparatisme. Comme d'autres avant lui, ce sondage relève aussi qu'il n'y a pas de majorité pour une scission pure et simple du pays. Seuls 28 % des Flamands y sont favorables, contre 18% des Wallons et 17% des Bruxellois interrogés. Par ailleurs, 56% des sondés estiment qu'il ne sera pas possible à l'avenir de préserver un pays uni. Ce sentiment est élevé en Wallonie (58%) et en Flandre (56%); un peu moins à Bruxelles (46 %). Autre enseignement: 48% des sondés sont favorables au statu quo des compétences réparties entre le fédéral et les Régions, pour d'opinions 38% défavorables et 14% sans avis. Une très forte différence se marque à ce sujet dans les régions: seulement 38% des Flamands sont favorables au statu quo, pour 60% des Bruxellois et 62% des Wallons. L'enquête désigne aussi la N-VA comme responsable de la crise actuelle, à 31%, devant le PS (10%) et le MR (9%). Enfin, en Flandre, les intentions de vote donnent une majorité au duo nationaliste, Vlaams Belang en tête (27%) devant la N-VA (23,3%). Côté francophone, le PS est en tête (26,4%) devant le MR (24) et le PTB (15,3%). (Belga)