Les bouchers et boulangers sont autorisés à rester ouverts le week-end, en vertu des nouvelles mesures annoncées pour lutter contre le coronavirus. Ils entrent dans la catégorie des "magasins de produits alimentaires essentiels", ont annoncé, vendredi, les organisations des secteurs Bakkers Vlaanderen et la Fédération nationale des bouchers, charcutiers et traiteurs de Belgique.Le Conseil national de sécurité a décidé, jeudi, que les restaurants et les cafés devraient fermer jusqu'au 3 avril. Le week-end, seuls les pharmaciens et les magasins d'alimentation essentiels sont autorisés à ouvrir leurs portes. "Les magasins d'alimentation peuvent rester ouverts le week-end, mais ils parlent toujours des supermarchés. Nos bouchers artisanaux, charcutiers et traiteurs peuvent également rester ouverts", souligne Carine Vos de la Fédération nationale des bouchers, charcutiers et traiteurs. "Si ce n'était pas le cas, ce serait un désastre pour nos petits travailleurs indépendants, car c'est le week-end que la plupart de la clientèle se rend chez le boucher." Les boulangeries peuvent également rester ouvertes pendant le week-end, indique Bruno Kuylen, directeur général de Bakkers Vlaanderen. Mais les boulangers qui disposent d'une salle pour la restauration doivent la fermer. La fédération flamande des boulangers suppose que les chocolatiers et les magasins de pralines devraient rester fermés, mais n'a pas encore été en mesure de confirmer cette information auprès du SPF Économie. (Belga)