L'usage de la voiture n'a jamais été aussi élevé que durant cette période post-Covid, selon le dernier baromètre de Vias, l'institut belge de la sécurité routière, qui a comparé les habitudes de transport des Belges par rapport à la période avant le confinement, lit-on vendredi dans la Libre Belgique et La Dernière Heure.Les Bruxellois ont massivement délaissé les transports publics au profit de la voiture et, dans une moindre mesure, du vélo et des autres modes de transport actifs. La marche à pied est plus souvent pratiquée, passant de près de 10% avant le confinement à plus de 18 %. Ces chiffres sont à mettre en corrélation avec la baisse drastique de l'usage par les Bruxellois des transports en commun. Ainsi, le transport par le tram et le métro passe de 9,51% à 2,68%, tandis que l'usage du bus baisse de 2,27% à 3%. "Il est évident que quand la situation va revenir à la normale, certaines personnes vont revenir à leur ancien mode de transport. Mais la crise du Covid a constitué une vraie fracture au niveau de la mobilité partout en Europe et je pense qu'une large partie de la population va conserver ses nouvelles habitudes de transport", précise Julien Leblud de l'Institut Vias. (Belga)