L'Union européenne de cyclisme (UEC) a annoncé samedi matin que les championnats d'Europe, prévus dans le Trentin, en Italie, du 9 au 13 septembre, étaient reportés en septembre 2021. L'UEC a ajouté qu'elle allait évaluer, avec l'Union cycliste internationale et les associations nationales, la possibilité d'organiser l'édition 2020 à un autre endroit.Deux périodes, du 1 au 5 septembre et du 8 au 12 septembre, sont avancées par l'organisation pour 2021. L'UCI aura le dernier mot au moment de réaliser le calendrier complet de la prochaine saison. La tenue du rendez-vous continental était devenu incertain depuis le report du Tour de France. A cause de la pandémie de Covid-19, la Grande Boucle est en effet prévue du 29 août au 20 septembre. L'Italien Elia Viviani avait remporté l'épreuve en ligne du championnat d'Europe sur route en 2019 à Alkmaar alors que Remco Evenepoel avait décroché celui du contre-la-montre. (Belga)