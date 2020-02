Les championnats de Belgique de cross-country qui devaient se dérouler dimanche à Laeken ont été annulés en raison de la nouvelle tempête "Ellen" annoncée dimanche par les services météorologiques. La décision a été confirmée vendredi par les organisateurs à l'agence Belga.Ces championnats disputés au parc de Laeken composaient aussi la 6e et dernière étape de la CrossCup 2019-2020. Des discussions sont en cours entre la Ville de Bruxelles et la fédération belge d'athlétisme (LRBA) afin de trouver une nouvelle date pour organiser ces championnats. Il n'y a pas encore d'accord à ce sujet. L'option la plus précoce serait le week-end prochain, le samedi 29 février ou le dimanche 1er mars. (Belga)