Après trois ans et demi de collaboration, Bob Peeters ne sera plus l'entraîneur de Westerlo, a annoncé le club de D1B mardi."Après une évaluation de la saison, Westerlo et Bob Peeters ont constaté ne plus être sur la même longueur d'ondes", explique le communiqué de Westerlo. "C'est pourquoi, après trois ans et demi de collaboration, il a été décidé que chacun suive son chemin et de mettre un terme à la collaboration." Westerlo a terminé 4e en D1B cette saison avec 43 points en 28 rencontres (10 victoires). (Belga)