Les coiffeurs prévoient d'organiser une action symbolique ce week-end dans tout le pays pour exprimer leur mécontentement. "Nous demandons aux coiffeurs de mettre leur fauteuil de coiffure à l'extérieur samedi", a déclaré le président de la fédération professionnelle Coiffure.org, Jef Vermeulen. Par le biais de cette action, ils appellent les décideurs politiques à rouvrir les salons de coiffure le 14 décembre.Les coiffeurs belges sont très déçus par la décision du Comité de concertation de maintenir les salons de coiffure fermés. La fédération professionnelle souligne que ses membres sont parfaitement capables d'ouvrir leurs portes de manière sûre malgré le coronavirus. Le président Jef Vermeulen mentionne de plus une concurrence déloyale avec les coiffeurs des pays voisins, autorisés à ouvrir. Selon M. Vermeulen, pour de nombreux salons, il est déjà trop tard. C'est pourquoi la fédération appelle tous les professionnels à mettre leur fauteuil à l'extérieur samedi prochain et à coiffer un de leurs clients sans prendre de risques. Ils comptent ainsi demander aux décideurs politiques de revoir leur décision et de permettre aux salons de coiffure de rouvrir à partir du 14 décembre. Les professionnels soulignent par ailleurs que les clients leur mettent de plus en plus de pression pour prendre rendez-vous "en secret" car ils veulent être à leur avantage pour les fêtes de fin d'année. Pas moins de 80% affirment avoir déjà été approchés par des clients dans ce but. Enfin, les mesures de soutien sont jugées insuffisantes. Plus de 75% des coiffeurs craignent en effet que leur activité soit menacée par cette crise. (Belga)