Les orages de chaleur et le vent ont contribué à bien diminuer les concentrations d'ozone dans une large partie de la Belgique, indique lundi la Cellule Interrégionale de l'Environnement (Celine). Deux dépassements du seuil d'information européen ont été mesurés dans deux stations en Flandre dimanche. Le maximum a atteint 202 µg/m³ à Moerkerke. Lundi, des dépassements du seuil d'information sont prévus dans le nord de la Belgique.Les concentrations horaires maximales pour la journée de dimanche ont atteint en Flandre 202 µg/m³ (Moerkerke), à Bruxelles 168 µg/m³ (Berchem-Sainte-Agathe) et en Wallonie 172 µg/m³ (Mons). Lundi, des concentrations d'ozone élevées sont toujours prévues dans le nord du pays. Des dépassements du seuil d'information européen y sont prévus. Mardi, la tendance devrait se poursuivre puisque des dépassements sont prévus dans une grande partie du pays. Le risque de dépassement restera d'ailleurs présent mercredi et devrait disparaître à partir de jeudi, conclut la Cellule Interrégionale. En Europe, la population doit être informée lorsque la concentration d'ozone dépasse les 180 µg/m3. (Belga)