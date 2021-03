"Les contacts avec Ryanair sont renoués", a affirmé le ministre wallon en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke, lundi en commission du parlement régional."Des discussions constructives sont en cours afin de progressivement revoir les tarifs tout en prenant en compte le retour à la normale du marché et le maintien des routes aériennes entre Charleroi et le reste de l'Union européenne, ce qui est également économiquement bénéfique pour la Wallonie", a-t-il expliqué au député Ecolo Christophe Clersy qui l'interrogeait sur l'évolution des relations entre les autorités régionales et la compagnie irlandaise. "Il est évident que Ryanair a un intérêt également à un aéroport qui fonctionne et qui soit rentable. L'objectif à cet égard est de se mettre d'accord sur une stratégie commune sur le long terme", a poursuivi le ministre Crucke. Confrontée à la baisse de son activité, la compagnie irlandaise a réclamé durant plusieurs mois une aide ou une diminution de la redevance qu'elle paye pour utiliser les infrastructures carolos, faute de quoi elle menaçait de réduire la voilure à Charleroi. Fin février, Jean-Luc Crucke avait toutefois assuré dans les colonnes de L'Echo que Ryanair avait abandonné cet ultimatum et que les contacts avaient repris. (Belga)