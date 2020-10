"Il est impératif que nous continuions à limiter nos contacts. Mais en n'interdisant pas les mouvements non-essentiels, nous donnons quand même aux gens une certaine marge de manœuvre", a déclaré vendredi soir l'épidémiologiste Pierre Van Damme dans "Het Journaal" sur la chaîne de télévision flamande Eén.Les mouvements non-essentiels ne sont pas interdits et selon M. Van Damme, cela offre un peu de perspective. "Nous donnons ainsi aux gens la possibilité de se déplacer. Mais les familles ne sont autorisées qu'à avoir un seul contact rapproché. Les personnes isolées peuvent quant à elles avoir deux contacts rapprochés, afin qu'elles ne souffrent pas de la solitude." Pourquoi les commerces non-essentiels doivent-ils fermer? "Lorsque les magasins non-essentiels sont fermés, les gens ne se déplacent pas inutilement et c'est le plus important", a ajouté M. Van Damme. Aucun changement dans les chiffres relatifs au coronavirus n'a encore été constaté dans notre pays, malgré les mesures prises il y a 14 jours, telle que la fermeture du secteur horeca. Selon M. Van Damme, les nouvelles mesures annoncées ce vendredi sont susceptibles d'avoir un effet positif. "Cela va principalement dans le sens de l'individualisation des ménages. C'est ainsi que l'on endiguera le virus. Cela va bien fonctionner." Selon l'épidémiologiste, c'est également l'avis des experts. "Le signal le plus important reste le suivant: restez à l'écart les uns des autres. C'est notre responsabilité à tous." (Belga)