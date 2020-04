Les cours du pétrole rebondissent de plus de 30% après un tweet du président américain Donald Trump indiquant qu'il s'attend à une réduction de production de 10 millions de barils de la part de la Russie et de l'Arabie saoudite.Les deux pays se mènent une guerre des prix qui ont fait plonger les cours du baril à des niveaux plancher. De son côté, l'Arabie saoudite a appelé jeudi à une réunion "urgente" de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d'autres pays, dont la Russie, afin de parvenir à un "accord équitable qui rétablira l'équilibre des marchés pétroliers" "Cet appel intervient à la demande du président des Etats-Unis Donald Trump", qui a eu jeudi un échange téléphonique sur ce sujet avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, selon l'agence officielle saoudienne SPA. (Belga)