Les derniers clients de Sunweb seront de retour samedi soir à 23h30, a fait savoir samedi Tim Van den Bergh, porte-parole du tour-opérateur. "Nous aurons ainsi ramené plus de 90.000 personnes à la maison au cours des dix derniers jours." Le rapatriement des clients touche également à sa fin pour TUI et Corendon.Sunweb n'aura plus de clients à l'étranger dès ce samedi soir. Corendon aura également ramené samedi soir tous ses clients ayant voyagé sur des vols opérés par la société de voyages. Seize Belges se trouvent toujours à Bali et en Thaïlande. Puisqu'il s'agit dans ce cas de vols long-courriers, ils seront rapatriés par KLM et d'autres lignes régulières dans les prochains jours. Le porte-parole de TUI, Piet Demeyere, indique pour sa part qu'il est toujours question de rapatrier tous les voyageurs ayant opté pour des vacances à forfait d'ici dimanche. Pour plusieurs destinations, il n'y a déjà plus de voyageurs à forfait. Pour d'autres, le tour-opérateur analyse quoi faire d'ici dimanche. (Belga)